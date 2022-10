La Air Jordan III a été la première Air Jordan dotée d'un coussin d'air visible, du logo Jumpman et de l'emblématique imprimé éléphant. Le nouveau coloris « Sport Blue » évoque le modèle original avec une empeigne en cuir noir et un imprimé éléphant gris. Unique et accrocheur, le bleu présent sur le Jumpman, la semelle intermédiaire, les œillets et la semelle extérieure offre une touche de couleur éclatante.