Dotée d'une empeigne en cuir véritable OG, cette Air Jordan 3 présente un imprimé éléphant inspiré du Japon et confectionné dans un denim brut au niveau du talon, de la pointe et des œillets. Elle intègre au talon une languette translucide avec les logos Nike Air et Jumpman, et son emballage arbore un imprimé éléphant unique en denim.