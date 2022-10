La Air Jordan XV s'est faite discrète après son succès de 1999 et 2000, même si elle s'inscrivait dans la lignée de la gamme Air Jordan. Le look unique et furtif de la chaussure est inspiré des avions de chasse, et la Air Jordan XV est aussi le modèle final utilisé par Tinker Hatfield pour la première version de son travail sur la marque emblématique. Aujourd'hui, la version originale est de retour, parée de noir avec des accents et des notes emblématiques en rouge intense.