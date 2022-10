La Air Jordan 12 « Playoffs » est sortie pour la première fois en 1997. MJ l'a portée lors de quelques-uns des matchs les plus importants de sa course au titre cette saison-là. Vous vous souvenez du tir de la victoire lors du premier match de la finale ? Ou sa performance de 39 points lors du sixième match décisif qui a permis aux Bulls de remporter le titre ? Le coloris de cette Air Jordan 12 fait revivre ces moments d'histoire. L'empeigne en cuir poli et la broderie sur la boucle à l'arrière portent toutes deux un message inspirant pour tous les fans de la marque Jordan : « Une qualité inspirée du plus grand joueur de tous les temps ».

SKU : CT8013-006