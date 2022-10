Sortie en 1995 avec un look visant à introduire un look habillé sur les parquets, la Air Jordan XI a su s'imposer comme l'une des plus célèbres Air Jordan de tous les temps. La Air Jordan XI Low « Nightshade » perpétue la légende tout en se dotant d'innovations contemporaines. Les fameux empiècements en cuir verni adoptent ainsi un effet peau de serpent qui contraste avec l'empeigne en mesh et cuir noir et la semelle extérieure transparente aux accents Volt.