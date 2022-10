L'héritage exceptionnel de la Air Jordan 11 s'est construit sur des innovations révolutionnaires en matière de performances et de style. Si certaines variations de cette silhouette ont connu plus de succès que d'autres, l'heure est venue pour la Low I.E. de prendre place sous les feux de la rampe. Cette paire mésestimée a été la première AJ11 commercialisée en version basse. Elle revisite les détails emblématiques du style pour créer un look polyvalent mettant à l'honneur respirabilité et confort. Ce modèle se pare d'un coloris OG rendu célèbre par la Air Jordan 3, avec une base noire complétée d'éléments gris asphalte et de touches blanches et rouge feu.