Pour le 30e anniversaire de la franchise Air Jordan, Jordan Brand s'est inspiré du All-Star Weekend de cette année et de la prestigieuse ville qui l'accueille, celle-là même qui a vu naître Michael Jordan, pour proposer un coloris classique de la Air Jordan X. Cette Air Jordan X a été créée dans le cadre du programme de remastering de Jordan Brand, un nouveau processus de fabrication visant à produire des chaussures rétro plus fidèles aux modèles originaux en termes de qualité, de look et de sensations. L'une des premières rétros du programme, cette Air Jordan 10 Retro rend hommage à la jungle urbaine et son impact majeur sur l'héritage de Jordan Brand jusqu'à nos jours. Avec le modèle original aux pieds, Michael Jordan a prouvé qu'il était encore un joueur inarrêtable en marquant 55 points contre New York, annonçant haut et fort son retour. La « Double Nickel » était à l'origine un coloris « player exclusive » porté quelques matchs par MJ après avoir interrompu sa retraite en 1995, alors qu'il portait le numéro 45.