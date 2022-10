Prix indisponible

Cette nouvelle version de la Air Jordan 1 classique s'inspire d'anciens coloris de la AJ1 qui ont marqué le monde des sneakers. La languette présente une mousse visible et une étiquette transparente renversée pour un look déstructuré, tandis que l'effet color-block (Volt, Voile et Or université) apporte une explosion de couleurs à cette silhouette intemporelle.