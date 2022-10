Avant son apparition en 1985, les terrains de basketball n'avaient jamais vu une chaussure comme la Air Jordan I. Confectionné à partir des meilleurs matériaux disponibles à l'époque, ce modèle au design révolutionnaire devient rapidement un classique alors que la gamme Air Jordan prend son envol. Aujourd'hui, après plus de trente ans et une variété inouïe de couleurs et de matières, la machine anti-gravité des débuts évolue encore une fois en s'offrant une nouvelle enveloppe en Flyknit. Cette version flexible et légère intègre des touches en cuir de porc et reste fidèle à son héritage avec un amorti Nike Air, un col montant et le contraste de couleurs d'origine bleu électrique et noir.