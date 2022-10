130,00 €

Derrière la marque de lifestyle parisienne Maison Château Rouge se cache Youssouf Fofana, un jeune designer qui met en valeur le dynamisme et la richesse d'une diaspora africaine contemporaine à Paris. La participation de Youssouf à la série Air Jordan I Mid « Fearless » approfondit sa contribution à la mode afrocentrique du 18e arrondissement, au cœur de la street culture parisienne.



La Fearless Air Jordan I Mid de Youssouf affiche son assurance avec une empeigne à motifs complexes en relief. L'emblématique coloris de la AJI est adouci par des couleurs bleu psychédélique et vanille pâle sur l'empeigne, pour un fond plus apaisant sous un Swoosh cannelle. Le point d'orgue de cette collaboration est la couture rouge faite main sur la languette et le talon, une des signatures de Youssouf, incorporant ses racines culturelles par un clin d'œil à la vannerie et à l'art populaire. En harmonie avec le reste de la série Fearless d'Air Jordan, cette version reste fidèle à l'OG avec la marque Nike Air sur la languette et un logo Jordan Wings épinglé sur le col au niveau de la cheville.