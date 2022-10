Chaque été depuis 2002, joueurs amateurs et professionnels de basketball attendent avec impatience le tournoi parisien de streetball Quai 54. Près de vingt ans après la première édition, cet événement a gagné une influence qui s'étend bien au-delà des limites du sport, et célèbre l'impact culturel de la communauté noire sur le pays et sa capitale. Cette année, la collection tisse des liens entre la culture afro-américaine et la culture africaine. Pour de bon.