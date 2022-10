Le partenariat entre la marque Jordan et le Paris Saint-Germain va bien au-delà des terrains. Née d'une collaboration avec le célèbre club français, cette Air Jordan I Low incarne l'énergie de Paris et de ses supporters. Un logo du PSG et un motif s'inspirant du maillot décorent le talon, et l'inscription « PANAME » en rouge signifiant PARIS reflète le célèbre logo infrarouge de la marque Jordan. On peut lire sur la semelle de propreté le slogan de l'équipe « ICI C’EST PARIS », scandé au Parc des Princes à chaque fois que les joueurs montent sur le terrain.