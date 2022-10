189,99 €

Initialement dévoilée lors d'un show ponctuant la mi-temps du plus grand match de football américain de l'année, cette AJ1 exclusive joue sur un mélange éclectique de couleurs, de textures et de motifs pour réinventer la silhouette classique à l'image du chanteur colombien J. Balvin.



Des superpositions déstructurées au style brut brouillent les lignes habituellement impeccables du modèle, et un large spectre de couleurs fluo instille au look une touche d'énergie incandescente. Les motifs personnalisables, au titre desquels figure le smiley signature de J. Balvin, apportent une allure inédite à la languette. Ces thèmes se retrouvent également au niveau de la semelle de propreté et du talon. Enfilez cette paire et évoluez au son de votre propre boîte à rythmes avec cette sneaker très attendue qui enrichira votre collection d'une paire colorée.