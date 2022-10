Vingt ans après sa sortie, l'avant-gardiste Air Humara revient. Premier modèle à intégrer du tissu autour de la semelle intermédiaire, elle était en cela totalement révolutionnaire. Aujourd'hui, cette version proposée dans des tons riches rappelant la couleur de la terre reflète ses racines. L'unité Nike Zoom Air à l'avant-pied et l'unité Air classique au talon offrent une foulée plus légère et le caoutchouc qui recouvre la pointe offre une grande résistance à l'abrasion. La chaussure originale, purement dédiée au trail, a été repensée pour offrir un style streetwear. La nouvelle Air Humara vous suivra partout.