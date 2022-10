Près de deux ans après sa sortie en 2018 qui en a effrayé plus d'un, la Air Force 1 Skeleton réapparaît tel un mort-vivant juste à temps pour Halloween. Cette terrifiante silhouette désormais légendaire revient dans sa forme classique, à la différence près qu'elle affiche désormais un coloris mêlant du orange étoile de mer et du noir. Des motifs squelettiques recouvrent toujours la majorité de l'empeigne et s'étendent même jusqu'à la semelle intérieure. La semelle intermédiaire et la semelle extérieure intègrent une matière phosphorescente inspirée des citrouilles illuminées d'Halloween, pour renforcer l'aura lumineuse de la chaussure. Ajoutez ce modèle à la fois mystérieux et effrayant à votre collection de sneakers pour l'automne avant qu'il ne se volatilise une nouvelle fois.