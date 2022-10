118,97 €

La première chaussure de basketball dotée d'une unité Air est devenue emblématique en transcendant son heure de gloire sur les parquets. Chaussure aux performances révolutionnaires lors de son lancement, la Air Force 1 est vite devenue une sneaker incontournable. Aujourd'hui, le modèle classique constitue encore et toujours le moyen d'expression parfait de la rue et une icône essentielle de la ville de New York et au-delà.

La The Ten: Nike Air Force 1 redéfinit la chaussure emblématique avec une approche minimaliste qui conserve le style incontesté du modèle classique.