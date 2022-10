Depuis son lancement en 1982, la Air Force 1 est restée un modèle emblématique face à l'évolution perpétuelle des tendances culturelles. Mais son esthétique pure ne saurait expliquer à elle seule sa longévité, le savoir-faire exceptionnel mis en œuvre pour la concevoir a aussi largement contribué à son succès au fil du temps. Cette édition spéciale de la AF1 rend hommage à cette réputation bien méritée, en retravaillant les détails les plus infimes de la silhouette. Cuir poli, daim brossé et coutures apparentes sur l'empeigne se conjuguent pour perfectionner minutieusement son look. Les boucles au talon apportent une note de texture pour une touche finale stylée.