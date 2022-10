AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

100,00 €

Quand il était petit, Cristiano Ronaldo n'avait que deux paires de chaussures : une pour le football et une pour l'école. Tandis que ses chaussures d'école s'abîmaient peu, ses chaussures de sport finissaient toujours trouées, en raison du temps considérable qu'il passait sur le terrain. À chaque nouveau trou, sa mère le rapiéçait à l'aide de patchs, pour qu'il puisse vite retourner au stade améliorer sa technique. S'inspirant du footballeur le plus vénéré de sa discipline, la légendaire Air Force 1 est revisitée avec un patchwork doré luxueux qui rend hommage aux humbles débuts de Cristiano Ronaldo. Cette Air Force 1 conserve sa couleur blanche classique et dévoile des touches dorées inédites symbolisant l'histoire de la superstar. Une signature en or est dissimulée à l'intérieur de la chaussure, pour renforcer davantage le statut légendaire et international de ce modèle.