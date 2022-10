250,00 €

All For One repose sur la tradition de transmission. La Air Force 1 d'origine a été transmise de génération en génération. Pour honorer cette tradition, le cofondateur de CLOT, Edison Chen, s'est associé à Nike pour créer la Air Force 1 CLOT.



Trois valeurs fondamentales inspirent les trois coloris : le développement, le respect et la transmission. Ce modèle unique est fabriqué dans un tissu à motif qui peut être arraché pour révéler un deuxième design, reflétant la notion de créativité qui reste à découvrir.



Figure respectée de la communauté créative de Shanghai, Edison met l'accent sur la transmission des connaissances à la nouvelle génération et encourage cette dernière à découvrir ses talents cachés.