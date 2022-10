Deux icônes ont trouvé un terrain d'entente. Revisitée en collaboration avec la marque de jeans new-yorkaise 3x1, cette Air Force 1 en édition spéciale adopte un denim selvedge premium et rend hommage à deux marques attachées à leur savoir-faire et à leur histoire. Plus de 1500 versions de la Air Force 1 ont été lancées depuis 1982, mais pour la toute première fois, cette silhouette classique intègre du denim sur la doublure intérieure.