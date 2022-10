Depuis la sortie de la Air Foamposite dans les années 90, une question demeure parmi les fans : a-t-elle vraiment été conçue par les designers Nike, ou vient-elle en réalité d'une autre planète ? Sa conception innovante, concrétisée en versant du liquide synthétique dans un moule, lui confère un look hors du commun qui étonne encore aujourd'hui. Le tout nouveau coloris Vert aurore symbolise la brillance et la profondeur des pierres précieuses, et perpétue l'incroyable lignée de cette sneaker.