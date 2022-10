180,00 €

Créée en collaboration avec un magnat de la mode streetwear, Jerry Lorenzo, et sa marque Fear of God, la Nike Air Fear of God Raid fusionne l'élégance du streetwear de luxe avec un design inspiré de la chaussure de basketball Air Raid de 1993, conçue pour l'extérieur. L'empeigne en cuir et en tissu offre un style haut de gamme et une exceptionnelle sensation de douceur. La technologie Nike Air confère quant à elle un amorti performant.