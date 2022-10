The Paris Department faisait partie d’une série d’évènement célébrant la créativité à travers le filtre du design Nike Air Max.



Cette journée de cours et d’ateliers donnés par des designers Nike et des amis de la marque avait pour but d’inspirer la jeune génération de créatifs parisiens.



Les participants ont en effet pu travailler leur propre design d’Air Max et concrétiser leurs idées sur place, grâce à tous les matériaux et outils à leur disposition.



Dans cet épisode de notre série, Lou Matheron — la gagnante du concours Paris On Air 2018 — nous emmène dans les coulisses du Paris Department.