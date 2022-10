Mission Londres

Gardant à l'esprit le rôle d'une histoire dans un design, les étudiants ont découvert comment transformer des fibres en fil, tricoter et tresser selon différentes méthodes, créer des dégradés avec de la teinture et appliquer la finition aux extrémités des lacets à l'aide d'un pistolet à chaleur.

Les étudiants de 17 ans ont chacun trouvé leur source d'inspiration. Hannah et Reynold se sont inspirés, respectivement, d'un ciel ensoleillé et du lever de soleil. Robinson a voulu rendre hommage au ciel sombre et aux réverbères qui créent l'ambiance nocturne de la ville, tandis qu'Agape a utilisé des couleurs vives qui évoquent son quartier dynamique et multiculturel. D'autres étudiants ont puisé leur inspiration dans des éléments plus concrets, comme Jay, qui a choisi d'honorer les Air Max 90 Off-White qu'il portait.