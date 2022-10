Un voyage de 8 heures à travers la culture sneakers, ça vous tente ? SNKRS Day Live commence demain avec des contenus à ne pas rater en direct de Berlin, Paris et Londres, y compris des temps forts de la communauté, des défis, des concerts avec des DJ, des tables rondes et bien plus encore. Et pour couronner le tout, profitez de musique live avec des artistes européens prometteurs.

Vous pouvez y assister en vous connectant en live, ici sur la SNKRS App. À ne manquer sous aucun prétexte.