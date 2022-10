Der aktuelle, einzeln verfügbare Air VaporMax mit geringem Gewicht denkt den ungewöhnlichen Style und die innovative Nike Air-Technologie des Air Max Plus weiter. Um beide Modelle zu feiern, haben Nike Sportswear Designer das gewellte Obermaterial des Air Max Plus mit der futuristischen Außensohle des VaporMax kombiniert und so den Nike Air VaporMax Plus erschaffen. "Als Schuhdesigner habe ich gelernt, dass viele unserer heutigen Herstellungsverfahren durch den Tn ins Leben gerufen wurden", gibt Nike Sportswear Design Director Dylan Raasch zu bedenken. "Er ist mehr als nur ein Schuh. Dieses Modell war sofort in aller Munde – von London über New York bis Paris. Dort nannten sie ihn "La Requin" in Anlehung an den Tiburon-Hai."