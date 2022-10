Im vorigen Jahr lud Nike Menschen in New York City, London, Paris, Seoul, Shanghai und Tokio ein, ihren eigenen Nike Air Max zu entwerfen – und darin ihre einzigartigen Communitys zu präsentieren. Aus diesen "On Air"-Workshops wurden 18 Finalisten ausgewählt, die ihre Ideen besonders kreativ umgesetzt hatten. Die Öffentlichkeit wählte dann sechs Gewinner, einen pro Stadt. Dazu gehörte Cash Ru aus Shanghai.