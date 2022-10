Der Vorgänger des Air Jordan IV hatte auffällige, exotische Details und ein sichtbares Air-Element, doch das neue Design setzt mit noch mehr sichtbarer Technologie noch eins drauf. Seine Mesh-Einsätze, stützenden "Flügel" und neu gefertigten Schnürsenkelstopper präsentierten neue Standards an Tragekomfort und Halt. Trotz des ursprünglichen funktionalen Fokus auf dem Basketballplatz überzeugt der Sneaker mit seinem Look noch immer auch außerhalb des Courts, der sogar beliebter als seine technische Innovation war. Die neueste Farbgebung erscheint in Schwarz/University Red-Court Purple.