AIR JORDAN IV

TRAVIS SCOTT

€ 139,97

Der Air Jordan IV feiert Travis Scott – Hip-Hop-Künstler, Platten-Label-Gründer und Houston-Sportfan erster Güte. Das gemeinsame Design verneigt sich vor der vergangenen Football-Ära in Houston, als das Team noch in Rot, Weiß und Hellblau auflief. Details an der Innenseite der Zunge und der Ferse machen diese Edition zu etwas ganz Besonderem für den Rapper und Produzenten sowie für Cactus Jack Records.