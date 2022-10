€ 180,00

Der Nike Air Fear of God Raid entspringt einer Zusammenarbeit mit dem Modemacher Jerry Lorenzo und seiner Fear of God Brand. Der Sneaker kombiniert lässige, luxuriöse Streetwear mit einem Design, das an den originalen Air Raid Outdoor-Basketballschuh von 1993 erinnert. Das Obermaterial aus Leder und Textil begeistert mit edlem Style und einem weichen, hochwertigen Tragegefühl. Die Nike Air-Technologie sorgt für reaktionsfreudige Dämpfung.