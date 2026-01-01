Regresar a la búsquedaNike St LukesCerrado • Abre a las 9:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Obtener indicacionesHorario de la tiendalun - mié: 9:00 - 18:00jue - vie: 9:00 - 21:00sáb: 9:00 - 18:00dom: 10:00 - 17:30ServiciosAcceso anticipado para miembrosCompra algunos de nuestros productos más populares e innovadores antes de que estén disponibles en cualquier otro lugar.Reuse-A-ShoeEntrega tus tenis usados y los reciclaremos en Nike Grind.Haz clic aquí para obtener información.Información sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZCerrado • Abre a las 10:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZCerrado • Abre a las 9:00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZCerrado • Abre a las 10:00