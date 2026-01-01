Вернуться к поискуNike Store Tlv Port (Partnered)Скоро откроется • Открывается в 10:00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 10:00 - 21:30пт: 09:30 - 21:00сб: 10:00 - 22:00вс: 10:00 - 21:30Ближайшие магазиныСписок магазиновNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILОткрыто • Закрывается в 20:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILСкоро откроется • Открывается в 09:30Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILСкоро откроется • Открывается в 09:30