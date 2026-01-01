Вернуться к поискуNike Store Azrieli (Partnered)Открыто • Закрывается в 22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 09:30 - 22:00пт: 09:30 - 15:00сб: 10:00 - 23:00вс: 09:30 - 22:00УслугиИнформация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILОткрыто • Закрывается в 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILОткрыто • Закрывается в 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILОткрыто • Закрывается в 21:30