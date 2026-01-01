Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Открыто • Закрывается в 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Как добраться

Часы работы магазина

пн - чт: 09:30 - 22:00
пт: 09:30 - 15:00
сб: 10:00 - 23:00
вс: 09:30 - 22:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

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