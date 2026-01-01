Nike Store Shenkar (Partnered)

Nike Store Shenkar (Partnered)

Закрыто • Открывается в 10:00

9 ARIE SHENKAR ST.

Herzliya Pituah

HERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL

09-9550635

Как добраться

Часы работы магазина

пн - чт: 10:00 - 21:00
пт: 09:30 - 15:00
сб: 12:00 - 21:00
вс: 10:00 - 21:00

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