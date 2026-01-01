Вернуться к поискуNike Store Shenkar (Partnered)Закрыто • Открывается в 10:009 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 10:00 - 21:00пт: 09:30 - 15:00сб: 12:00 - 21:00вс: 10:00 - 21:00Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILЗакрыто • Открывается в 09:30NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILЗакрыто • Открывается в 09:30Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILЗакрыто • Открывается в 10:00