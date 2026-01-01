Вернуться к поискуNike St LukesОткрыто • Закрывается в 17:30Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Как добратьсяЧасы работы магазинапн - ср: 09:00 - 18:00чт - пт: 09:00 - 21:00сб: 09:00 - 18:00вс: 10:00 - 17:30УслугиРанний доступ для членов клубаПокупай самые популярные и инновационные продукты до их официального релиза.Reuse-A-ShoeПриноси свои старые кроссовки, и мы переработаем их в материал Nike Grind.Нажми сюда для дополнительной информации.Информация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZОткрыто • Закрывается в 17:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZОткрыто • Закрывается в 17:00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZОткрыто • Закрывается в 18:00