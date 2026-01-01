Nike St Lukes

Nike St Lukes

Открыто • Закрывается в 17:30

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

Как добраться

Часы работы магазина

пн - ср: 09:00 - 18:00
чт - пт: 09:00 - 21:00
сб: 09:00 - 18:00
вс: 10:00 - 17:30

Услуги

  • Ранний доступ для членов клуба

    Ранний доступ для членов клуба

    Покупай самые популярные и инновационные продукты до их официального релиза.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Приноси свои старые кроссовки, и мы переработаем их в материал Nike Grind.

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

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