Вернуться к поискуHolon Nike Factory StoreОткрыто • Закрывается в 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 10:00 - 21:30пт: 09:00 - 14:00сб: 10:00 - 22:00вс: 10:00 - 21:30УслугиРаспродажа 24/7Экономия при покупке онлайн.КупитьNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILОткрыто • Закрывается в 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILОткрыто • Закрывается в 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILОткрыто • Закрывается в 20:00