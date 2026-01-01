Regresar a la búsquedaNike Store Shenkar (Partnered)Cerrado • Abre a las 10:00 a. m.9 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - jue: 10:00 a. m. - 9:00 p. m.vie: 9:30 a. m. - 3:00 p. m.sáb: 12:00 p. m. - 9:00 p. m.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILAbrirá pronto • Abre a las 9:30 a. m.NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILAbrirá pronto • Abre a las 9:30 a. m.Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILCerrado • Abre a las 10:00 a. m.