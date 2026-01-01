Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Cerrado • Abre a las 10:00 a. m.

7 Ave. Saint-Charles

MONACO, Alpes-Maritimes, 98000, FR

00377 97 98 25 00

Obtener indicaciones

Horario de la tienda

dom: Cerrado
lun - jue: 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
vie - sáb: 10:00 a. m. - 7:30 p. m.

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    El ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.

  • Reciclaje y donación Nike

    Reciclaje y donación Nike

    Reciclaje + Donación reduce el desperdicio al limpiar y donar o reciclar el calzado y la ropa usados. Así nos aseguramos de que lo que hemos usado siga viviendo, incluso cuando dejas de usarlo. Se aplican condiciones.

Tiendas más cercanas