Nike Factory Store Aubonne

Nike Factory Store Aubonne

Cerrado • Abre mañana a las 10:00 a. m.

Outlet Aubonne

Chemin du Pre-Neuf 14

Aubonne, Vaud, 1170, CH

+41 21 588 1945

Obtener indicaciones

Horario de la tienda

dom: Cerrado
lun - mié: 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
jue - vie: 10:00 a. m. - 9:00 p. m.
sáb: 9:00 a. m. - 7:00 p. m.

Servicios

  • Rebajas en todo momento

    Rebajas en todo momento

    Ahorra a lo grande en todo momento en línea.

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

Tiendas más cercanas