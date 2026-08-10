Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Cerrado • Abre a las 10:00 a. m.

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Horario de la tienda

dom: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.
lun - vie: 10:00 a. m. - 6:00 p. m.
sáb: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Horario especial

dom, 9 ago - sáb, 15 ago: 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Servicios

  • Tarjetas de regalo Nike

    Tarjetas de regalo Nike

    Esta tienda acepta tarjetas de regalo compradas en otras Nike Stores y en Nike.com en la moneda local.

  • Devoluciones de Nike.com y la Nike App

    Devoluciones de Nike.com y la Nike App

    Esta tienda acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com y la Nike App.

  • Rebajas en todo momento

    Rebajas en todo momento

    Ahorra a lo grande en todo momento en línea.

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