Regresar a la búsquedaJORDAN 8 CENTURY AVENUECerrado • Abre a las 10:00 a. m.上海市浦东新区世纪大道8号LG1（苹果店对面）Shanghai, Shanghai, 200122, CN021-56294905Horario de la tiendadom - sáb: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendas耐克上海浦东正大广场体验店上海市陆家嘴西路168号正大广场4楼耐克专柜 4F01上海, 上海, 200120, CNCerrado • Abre a las 10:00 a. m.JORDAN 139 NANDONG上海市黄浦区南京东路139号1楼JORDANShanghai, Shanghai, 200000, CNCerrado • Abre a las 10:00 a. m.锐力上海市黄浦区南京东路大丸百货BEACON EXT上海黄浦区南京东路228号大丸百货5F上海, 上海, 200001, CNCerrado • Abre a las 9:30 a. m.