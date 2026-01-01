Regresar a la búsquedaHolon Nike Factory StoreAbierto • Cierra a las 9:30 p. m.38 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - jue: 10:00 a. m. - 9:30 p. m.vie: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.sáb: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.ServiciosRebajas en todo momentoAhorra a lo grande en todo momento en línea.Comprar aquíNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILAbierto • Cierra a las 10:00 p. m.Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAbierto • Cierra a las 10:00 p. m.NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAbierto • Cierra a las 8:00 p. m.