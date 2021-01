Qué hacer tras un revés

1. Siente todas las sensaciones.

"No te sientas mal". "No deberías permitir que esto te frustre". ¿Suena como a algo que te dirías a ti mismo? Luchar contra tu primera respuesta ante un evento negativo es algo normal, pero categorizar esas emociones como "malas" hace que tu recuperación sea más lenta", dice Jackson Cheadle. "Tienes que permitirte vivir esos sentimientos para poder superarlos", comenta.



Jackson Cheadle nos cuenta que incluso existe una investigación que muestra que identificar con precisión tus emociones puede acelerar el proceso de recuperación. Por este motivo, recomienda buscar en internet una "lista de emociones" y usar una fuente con 50 o más ejemplos como ayuda para determinar qué estás sintiendo. "En lugar de amontonar emociones en categorías gigantescas de 'bueno' y 'malo', puedes decir: 'Lo que estoy sintiendo en este momento es desesperación', o 'Lo que siento es desesperanza'". Cheadle explica que identificar esa emoción específica y decirte que está bien sentirla, puede ayudarte psicológicamente a digerir lo que sucedió y recuperarte más rápidamente.



2. Acepta y actúa.

Si alguna vez hiciste alguna improvisación actoral, conoces la regla de "sí, y": no importa lo que introduzcan en la escena, siempre aceptas y construyes a partir de allí. "Si alguien trae algo ajeno y tú intentas ir contra eso, todo se desmorona", dice Jackson Cheadle. Lo mismo sucede con el procesamiento de las decepciones: si te cierras y piensas que no podrás, te estancas. Acepta lo que haya sucedido y evalúa qué puedes hacer a continuación y entonces habrás dado el primer paso para volver al juego.



Sparks dice que adoptar esta perspectiva te ayuda a construir y mantener una actitud mental de crecimiento que incluya la creencia de que puedes aprender de situaciones difíciles y realizar adaptaciones a partir de ellas en lugar de pensar que tus capacidades son fijas. Por ejemplo, si pierdes el trabajo, en lugar de convencerte de que no eres bueno para tu área laboral, puedes crear una lista de las formas en que puedes fortalecer tus habilidades en el tiempo libre que acabas de recibir. Si te tuerces un tobillo tras una semana luego de iniciar tu rutina de running, en lugar de abandonar el deporte, podrías dedicarte a hacer algunos ejercicios que mejoren tu equilibrio para cuando retomes.



Sparks agrega que este tipo de reformulaciones también es importante para fortalecer tu valor. "Las personas con coraje tienden a ser exitosas porque son muy resilientes ante los reveses: aprenden de las experiencias negativas".



3. Resalta lo que esté bien.

Tal como el pesimismo puede aumentar las cosas como una bola de nieve, la buena onda puede generar impulsos. "Si enumeras activamente las cosas positivas de tu vida o las cosas por las que puedes agradecer, especialmente cuando estás sobrellevando algo negativo, comenzarás a notar más cosas positivas", dice Sparks. Otra manera de entrar en un círculo de positividad puede ser pensar en ventajas inesperadas que conlleven esas situaciones negativas: una carrera que se cancela se puede transformar en correr una carrera virtual en una ruta que tú elijas, o mudarte con tus padres te permitirá ahorrar algo de dinero para un departamento más lindo. Ambas acciones crean confianza y motivación para ayudarte a retomar el camino.



Lo importante, según Sparks, es esperar para desplegar estas tácticas a después de que sentiste los sentimientos, pero antes de que se forme la espiral de negatividad. "Si lo haces demasiado temprano puede resultar contraproducente, porque no se siente genuino", dice. Recuerda que debes darte cuenta de las emociones de bajón antes de poder asumir un punto de vista más objetivo y ver los pros que te pueden ayudar a salir del atasco.



4. Reinicia tu meta.

Sin importar qué quieras lograr, cuando algo te lanza fuera del camino, debes recalibrar la meta. "A tu cerebro le gusta apegarse a esa expectativa inicial", dice Jackson Cheadle, "incluso después de que las circunstancias hayan cambiado, pero si no ajustas el objetivo, hagas lo que hagas, vas a sentir que fracasaste".



Cheadle explica que lo que quieras hacer y tu motivación dependen de tu adaptación. Es posible que sea necesario cambiar plazos para que en lugar de hacer ese viaje con tus amigos este año, planifiques uno más grande el año siguiente. O puede ser que debas crear un cronograma que puedas cumplir, planificando salir un día a la semana para retomar el camino. Nos aclara que, sin importar cómo restablezcas ese objetivo, la clave es escribir una nueva meta así como los pasos precisos que tomarás para cumplirla. Esta simple acción hace que la parte de tu cerebro que está orientada a la acción se involucre y pueda aumentar significativamente la probabilidad de éxito.



Para el final, un pensamiento inspirador: aunque en el momento no lo parezca, las recaídas no anticipadas pueden mejorar tu rendimiento al generar lo que los expertos llaman "crecimiento postraumático". En un estudio del 2019 de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, los investigadores observaron a científicos junior que sufrían obstáculos temprano en sus carreras. Los investigadores descubrieron que 10 años después, esos científicos habían superado a sus compañeros de manera consistente, publicado estudios que eran citados con mayor frecuencia y que tenían un mayor impacto en su área de influencia. El autor líder del estudio, Dashun Wang, PhD, postuló una teoría que indica que las experiencias difíciles pueden infundir fuerza y resolución, y quizás, gracias a esos momentos difíciles, dice Wang, "los científicos al parecer se convirtieron en una mejor versión de sí mismos".



Brindemos por usar la adversidad para tu provecho.