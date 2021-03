Cómo mejorar la agilidad para evitar las lesiones y maximizar el rendimiento

01. Comienza con la desaceleración.



Saber cómo absorber el impacto o estabilizar el cuerpo de manera adecuada es la base del entrenamiento de agilidad, dice Nunez. "Tienes que entrenar el freno antes de usar el acelerador", explica. Te presentamos un examen rápido para ver si tienes los cimientos correctos sobre los cuales construir: después de un calentamiento corto, párate con los pies abiertos a la altura de las caderas y déjate caer en una sentadilla tan rápido como puedas y mantenla abajo. ¿Te tambaleas o estás firme? "Si estás firme como una roca significa que tienes control de tu postura en un movimiento dinámico. Pero si te estás tambaleando, añadir más fuerza o amplitud, por ejemplo, al cambiar esa sentadilla a un salto en cuclillas, sería una receta para el desastre porque tu cuerpo no está listo para manejar una carga dinámica cuando paras", dice Nunez.



Si te tambaleas, enfócate en mejorar tu estabilidad antes de llevar el trabajo de agilidad al siguiente nivel. Nunez recomienda comenzar en una posición de pie y moverse rápidamente para equilibrarse en una pierna durante tres a cinco segundos, después cambiar de pierna y repetir unas cuantas veces. Si todavía luchas para equilibrarte incorpora más ejercicios de una sola pierna en tus entrenamientos un par de veces por semana.





02. Cambia de dirección.



Una vez que hayas dominado la estabilidad puedes comenzar a trabajar en la agilidad. Pero recuerda "La vida no sucede en plano linear", dice Nunez, lo que quiere decir que no te mueves solo en una dirección. El entrenamiento debe suceder en los tres planos de movimiento: sagital (hacia adelante y hacia atrás), transversal (girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) y frontal (lado a lado o lateral).



"Instalar una escalera de agilidad o crear una con tiza o cinta te permite hacer todo tipo de movimientos triplanares", añade, desde ejercicios para avanzar zigzagueando hasta derrapes de lado a lado. (El objetivo es llegar a tu marca, ya sea en el interior de la escalera o fuera de los bordes, todas las veces para refinar tu consciencia espacial). Cuanta más confianza tengas, más podrás impulsar tu velocidad en cualquier dirección con menor riesgo de tropezar o perder la posición hasta un punto en el que no puedas reestablecerla rápidamente, dice Nunez. Si no estás seguro sobre cómo hacer los ejercicios de escalera, haz una búsqueda rápida en Google y da clic solo en enlaces que contengan a un entrenador de confianza y certificado.





03. Involucra los reflejos.



Ahora que estás mejorando en el movimiento de 360 grados con menores posibilidades de caerte, puedes concentrarte en el último paso del entrenamiento de agilidad: afinar tus reflejos. Los ejercicios como aventar una pelota de tenis o un balón medicinal a la pared y atraparla o incluso solo mantener un globo sin que toque el suelo, te obligan a moverte de manera dinámica en respuesta a los movimientos impredecibles del objeto, dice Nunez. "Estás trabajando en todos los planos de movimiento, sentadillas, giros, derrapes laterales, y te ves obligado a acelerar, desacelerar y parar a pedido, lo que maximiza el control corporal". Con el tiempo, esto te permite confiar en tus patrones de movimiento cuando vas a toda velocidad, explica.



Si lo quieres llevar más allá trata de lanzar la pelota o golpear el globo contra un punto diferente cada vez, dice Nunez. Entre más te entrenes para cambiar de rumbo sin saber exactamente a dónde te tendrás que mover a continuación, más fuertes se vuelven tus reflejos.