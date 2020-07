Lo que debes saber si quieres entrenar mientras sigues una dieta cetogénica

¿Puede la grasa potenciar un entrenamiento?

Al entrenar mientras sigues una dieta ceto, las críticas son... mixtas. Un pequeño estudio de 2020 sobre mujeres reveló que las que seguían una dieta cetogénica de ocho semanas aumentaron su fuerza para una sentadilla de espalda, pero no para un press de banco, mientras que las mujeres con un plan más alto en carbohidratos realmente vieron mejoras en ambas. En otro pequeño estudio publicado en "Metabolism: Clinical and Experimental", los atletas de resistencia que se adaptaron a una dieta ceto y como resultado perdieron grasa durante 12 semanas corrieron con más potencia y mantuvieron más resistencia que los que comieron más carbohidratos. Es un resultado lógico: cuando reduces la grasa corporal para que un mayor porcentaje del peso sea muscular, puedes aumentar la potencia, ser más fuerte y más rápido.



En un estudio separado publicado en "The Journal of Physiology", los atletas de resistencia de élite en una dieta ceto mejoraron su VO2 máx, una medida de cuánto oxígeno puede consumir una persona durante el ejercicio intenso. Pero también necesitaron más oxígeno para funcionar, lo que en efecto invalidó esos beneficios, según la autora del estudio, la doctora Louise Burke, jefa de estrategia de nutrición del Instituto Australiano del Deporte. Eso se debe a que se necesita más oxígeno para convertir la grasa en energía, en comparación con los carbohidratos, explica. Y otro estudio en el "Journal of the American College of Sports Medicine" reveló que cuando los corredores que seguían una dieta ceto intentaban aumentar la intensidad, en realidad corrían un 5% más lento, probablemente porque la grasa no es tan útil como los carbohidratos para apoyar las contracciones musculares.



Eso no significa que no hay remedio si te encanta el cardio y quieres probar la dieta ceto. Burke señala que la mayoría de las investigaciones muestran que, para el ejercicio de intensidad baja o moderada, seguir la dieta no debería afectar negativamente el rendimiento, aunque tampoco debería afectarlo positivamente. Es cuando haces mucho esfuerzo por largo tiempo que tu entrenamiento podría resentirse. Por eso, para los atletas que quieren lo mejor de ambos mundos, Burke sugiere experimentar con un recuento de carbohidratos un poco más alto algunas veces por semana antes de las sesiones de mayor intensidad: piensa en comer frutos rojos con huevos y palta. Pero ella recomienda hacerlo solo una vez que hayas descubierto si seguirás en cetosis (todos son diferentes, y puedes comprobarlo con tiras de cetonas).