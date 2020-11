Cómo dormir bajo pedido

1. Espera el momento adecuado.

Acostarse temprano para sacar provecho de dormir más después de varias noches seguidas sin dormir bien puede, de hecho, funcionar en tu contra. Puedes terminar en una espiral de falta de sueño lleno de pensamientos negativos preguntándote ¿por qué no puedo dormir?; mientras que si te quedas despierto más tiempo, la necesidad natural del cuerpo de descansar aparecerá naturalmente, comenta Gupta. En resumen, la fatiga es distinta de la somnolencia, por lo tanto, la idea es esperar que esta última llegue antes de irte a la cama. ¿No estás seguro de sentirlo? Será tu cuerpo quien te avise (párpados pesados, bostezos sin parar) y no tú a él.



2. Apaga tu mente hiperactiva.

La excitación (causada por los pensamientos preocupantes, no la sexual) puede impedir que te duermas rápidamente. Gupta recomienda un "amortiguador de preocupaciones", o bien escribir qué te preocupa antes de irte a la cama, o cuando repentinamente te sientes abrumado por algún pensamiento de ansiedad cuando finalmente te acuestas. De esa manera, lo dejas ahí y tienes una cosa menos, o una lista entera, sobre la que pensar.



3. Lleva algo familiar a los lugares extraños. Los viajes, incluso cuando simplemente se trata de ir a la casa de tus padres, pueden causar una alteración inicial del sueño o lo que los investigadores llaman "efecto primera noche", porque te encuentras en un entorno que no es el tuyo. Con el tiempo, tu cuerpo se adaptará al cambio. Pero, para ayudar a la somnolencia desde el comienzo, lleva tu propia almohada o algunos efectos personales de tu habitación, como una foto (una foto real: mirar fotografías en el teléfono no cuenta), comenta Gupta. Deshacer la maleta adecuadamente en lugar de ir sacando cosas puede ayudarte a sentirte "en tu propio espacio", agrega, para que te sientas más cómodo y, por ende, más preparado para quedarte dormido más profunda y rápidamente.



4. Ponte cómodo y relájate.

Dormir no es como el entrenamiento convencional o la nutrición: cuanto más te esfuerces activamente para quedarte dormido, menos probabilidades tendrás de lograrlo, comenta Gupta. Por el contrario, si intentas mantenerte despierto, diciéndotelo a ti mismo, o mirando un punto fijo en el techo, puede de hecho ayudarte a quedarte dormido. Esta llamada "intención paradójica" puede explicarse por el hecho de que dormir es un acto pasivo. Cuando no intentas lograrlo, hay mayores probabilidades de que ocurra.



Estos consejos pueden ayudarte a tener mejores noches, pero no te ayudarán de un día para el otro. Gupta recomienda que los practiques a la noche durante algunas semanas para comenzar a notar una diferencia significativa. ¿Quién sabe? Quizás te conviertas la envidia de tus amigos y familia.