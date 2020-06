Transfórmate en un mejor corredor sin correr

Prueba estos sencillos consejos de entrenamiento, nutrición y recuperación para lograr tu mejor carrera.

No solo eres un corredor cuando corres. ¿Qué hay del resto del día? También eres un corredor las otras 23 horas. Por ello, los mejores corredores son los que adoptan hábitos saludables que impulsan su deporte durante las horas que no salen a correr.



Encontramos cambios en el estilo de vida que te pueden ayudar a correr con más fuerza, más rápido y con mayor eficiencia, sin agregar un kilómetro a tu entrenamiento. A continuación, encontrarás lo que puedes hacer para que esto suceda.



01. Haz movimientos de fuerza de una sola pierna



Correr requiere que te comprometas con casi todos los grupos musculares principales. Es por eso que con el entrenamiento de fuerza total del cuerpo no solo serás un atleta más fuerte, sino que también tendrás una mejor alineación corporal y serás menos propenso a las lesiones, dice Bec Wilcock, entrenadora de Nike Run Club con sede en Los Ángeles.



Además de ser fuerte, también necesitas estabilidad estelar para correr bien. "Cada vez que te apoyas en un solo pie, todo el cuerpo tiene que estar equilibrado de tal manera que la postura se mantenga erguida y no te tuerzas ni te inclines hacia ningún lado", afirma la entrenadora muscular y de acondicionamiento Janet Hamilton, propietaria de la empresa Running Strong con sede en Atlanta.



Existe una forma específica de entrenar para eso y lograr una mayor fuerza y equilibrio. "Tienes que tensar el músculo en un patrón similar al que experimentas cuando corres", dice Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross training y prevención de lesiones de la Universidad de Ohio. Según Klein, esto significa centrarse en ejercicios de una sola pierna que imiten el movimiento unilateral de correr y requieran estabilizarse todo el tiempo. Considera las estocadas, los steps y las sentadillas de una sola pierna.