Back to SearchNike Ambience Mall GurgaonOpen • Closes at 10:00 PMShop No. F - 139 1st FloorAmbiance Mall, Irshad NH-8Gurgaon, Haryana, 122002, IN0124-4029112Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 11:00 AM - 10:00 PMNearby StoresStore DirectoryNike CyberhubUGF/FF/4,5,104-105, Cyberhub MallGurugram, Haryana, 122002, INOpen • Closes at 10:00 PMNike MGF Gurgaon69-70, MGF Metropolitan ShoppingMehrauli Gurgaon RoadGurgaon, Haryana, 122001, INOpen • Closes at 9:30 PMNFS Motinagar70, Najafgarh Road,OPP E.S.I. Dispensary,Delhi, Delhi, 110015, INOpen • Closes at 9:30 PM