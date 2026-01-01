Back to SearchNike AbreezaOpen • Closes at 10:00 PM2095, Abreeza Mall,J.P. Laurel Ave, BajadaDavao City, Davao Del Sur, 8000, PH+63823210081Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 10:00 AM - 10:00 PMNearby StoresStore DirectoryNike LanangUpper Ground Floor, SM Lanang Premier,JP Laurel Ave, BajadaDavao City, 8000, PHOpen • Closes at 9:00 PMNike SM DavaoGround Floor Annex, SM City Davao,Quimpo Boulevard corner Tulipand Ecoland DriveDavao City, Davao Del Sur, 8000, PHOpen • Closes at 9:00 PMNike CDO Limketkai2/F East Concourse, Limketkai Center, Lapasan National Hwy.Cagayan De Oro City, 9000, PHOpen • Closes at 8:00 PM