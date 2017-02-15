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JORDAN 77 SONGHU
上海市杨浦区淞沪路77号万达广场B座
上海, 上海, 200433, CN
Nike House of Innovation Shanghai
黄浦区南京东路829号
上海, 上海, 200001, CN
NIKE KIDS上海久光百货店
上海市静安区南京西路1618号久光百货6楼小耐克
上海, 上海, 200040, CN
NIKE KIDS上海南京东路宝大祥店
上海市黄浦区南京东路685号宝大祥1楼小耐克
上海, 上海, 200001, CN
NIKE KIDS上海港汇广场店
上海市徐汇区虹桥路一号港汇广场北座4楼470-471铺位 小耐克
上海, 上海, 200030, CN
NIKE上海X158店
徐汇区新乐路158号
上海, 上海, 200031, CN
NIKE上海华夏换季优惠店
浦东新区卓耀路58弄1-365号上海佛罗伦萨小镇购物中心一楼B4，二楼B28
上海, 上海, 201202, CN
NIKE上海南汇换季优惠店
浦东新区人民东路2599号（近政海路口）
上海, 上海, 201399, CN
NIKE上海天山换季优惠店
长宁区天山路789号百盛优客3层西楼
上海, 上海, 200051, CN
NIKE上海广中换季优惠店
静安区万荣路777弄2号102
上海, 上海, 200072, CN
NIKE上海杨树浦换季优惠店
杨浦区杨树浦路2866号国际时尚中心10号楼精品仓316号铺
上海, 上海, 200090, CN
NIKE上海申迪换季优惠店
浦东新区申迪东路88号
上海, 上海, 200120, CN
NIKE上海莲花换季优惠店
闵行区莲花南路1388弄7号
上海, 上海, 201104, CN
NIKE上海金科换季优惠店
浦东新区金科路3057号汇智广场1层
上海, 上海, 201203, CN
NIKE上海长寿换季优惠店
普陀区长寿路155号巴黎春天4楼（近陕西北路）
上海, 上海, 200060, CN
NIKE上海青浦换季优惠店
青浦区嘉松中路5555号百联奥特莱斯B10号耐克
上海, 上海, 201703, CN
NIKE淮海TX
上海市黄浦区淮海中路523号
TX淮海年轻力中心1F 07-12 Nike
上海, 上海, 200020, CN
NIKE淮海品牌体验店
黄浦区淮海中路717号
上海, 上海, 200021, CN
REALLY上海五角场巴黎春天NIKE SPORT-M
上海市杨浦区淞沪路1号巴黎春天4楼NIKE
上海, 上海, 200433, CN
REALLY上海启帆路森兰花园城NIKE SPORT-M
上海市浦东新区启帆路517号森兰花园城1楼NIKE
上海, 上海, 201208, CN
REALLY上海奉贤宝龙NIKE SPORT-M
上海市奉贤区航南公路5639号宝龙广场1楼耐克
上海, 上海, 201499, CN
REALLY上海市奉贤区新四平公路港佳路锦港佳苑一期北侧奉发宝龙广场NON-KEY_NIKE SPORT-S
上海市奉贤区港佳路518弄1号奉发宝龙广场1F
上海, 上海, 201100, CN
REALLY上海市黄浦区南京东路300号恒基名人Style L1
上海市黄浦区南京东路300号恒基名人购物中心一楼
上海, 上海, 200000, CN
REALLY上海浦东浦建路上海巴黎春天NIKE SPORT-M
上海市浦东新区浦建路118号巴黎春天4楼NIKE
上海, 上海, 200000, CN
REALLY上海闵行颛桥万达广场NIKE SPORT-M
上海市闵行区都市路2700颛桥万达1楼
上海, 上海, 201108, CN
REALLY浙江宁波中山路江东银泰NIKE SPORT-M
浙江省宁波市鄞州区中山东路1111号鄞州银泰三楼
宁波, 上海, 315199, CN
TOPSPORTS上海东育路太古里KEY_Style L1
上海市浦东新区前滩太古里石区S-B1-21A 耐克
上海, 上海, 200000, CN
TOPSPORTS上海川沙路百联购物中心NIKE RISE-750
上海川沙路5398号百联购物中心
上海, 上海, 200000, CN
TOPSPORTS上海广富林路万达广场NIKE SPORT-M
上海市松江区广富林路658号万达广场B1滔搏运动城,NIKE店铺
上海, 上海, 201620, CN
TOPSPORTS上海淀山湖大道新城吾悦NIKE SPORT-M
上海市青浦区盈浦街道淀山湖大道吾悦广场218号b1楼耐克
上海, 上海, 201799, CN
TOPSPORTS上海顾唐路花园城NIKE SPORT-M
上海市浦东新区顾唐路99号曹路花园城一楼L1027
上海, 上海, 201209, CN
TOPSPORTS上海龙华路龙华会万科里NIKE SPORT-M
上海市徐汇区龙华路 2618号B1 S52A
上海, 上海, 200232, CN
上海九亭中心BEACON-L2 EXTENDED
上海市松江区沪亭北路99弄 2F
上海, 上海, 201615, CN
上海凌空宜家荟聚NIKE RISE-750
上海市长宁区金钟路788号1F
上海, 上海, 200000, CN
上海南京东路大丸百货YOUNG ATHLETES-L2
上海黄浦区南京东路228号大丸百货4F
上海, 上海, 200002, CN
上海南京西路新世界NIKE SPORT-M
上海黄浦区南京西路2-68号新世界百货新世界6F
上海, 上海, 200040, CN
上海嘉定胜辛路万达广场KL
上海市嘉定区胜辛路426号1F1037B/1038号
上海, 上海, 200000, CN
上海嘉定金沙江西路江桥万达广场KL
上海市嘉定区华江路988号一楼1092
上海, 上海, 200000, CN
上海嘉定金沙江西路江桥万达广场SP
上海市嘉定区华江路988号一楼1331
上海, 上海, 200000, CN
上海奉贤百齐路南郊购物中心Beacon 350
上海市奉贤区南桥镇百齐路588号东方商厦一期5楼
上海, 上海, 201400, CN
上海宝原浦东世博大道百联世博源Beacon L2-Extended
上海市浦东新区世博大道1368号B2楼
上海, 上海, 200125, CN
上海宝山真华路巴黎春天NIKE SPORT-M
上海市宝山区真华路888号巴黎春天4楼耐克
上海, 上海, 200442, CN
上海崇明翠竹路万达广场KL二店
上海市崇明区翠竹路2377号1F-1080BB
上海, 上海, 200000, CN
上海市上海宝元八佰伴KICKS LOUNGE-L2
上海市浦东新区张杨路501号6楼
上海, 上海, 200122, CN
上海市上海宝山区沪太路宝山日月光中心NIKE SPORTS-M
上海市宝山区沪太路1933号日月光中心G栋1楼
上海, 上海, 201908, CN
上海市上海宝胜瑞安虹桥新天地BEACON-L2 EXTENDED
上海市闵行区申长路688号.地下夹层27室.地下夹层28室.136室.137室
上海, 上海, 201112, CN
上海市上海崇明万达广场BEACON EXT
上海市崇明区城桥镇万达广场二楼2026-2027A耐克
上海, 上海, 202152, CN
上海市上海杨浦淞沪路又一城Beacon 350
上海市杨浦区淞沪路8号，百联又一城5楼Nike店铺
上海, 上海, 200433, CN
上海市上海锐力金山万达BEACON EXT
上海市金山区龙皓路1088号金山万达3楼耐克
上海, 上海, 201512, CN
上海市宝胜上海宝杨路宝龙城市广场550
上海市宝山区同济路669号 1F
上海, 上海, 201900, CN
上海市宝胜上海浦东第一八佰伴Beacon L2 Extended
上海市浦东新区张杨路501号6F
上海, 上海, 200120, CN
上海市宝胜上海长宁来福士Beacon-L2
上海市长宁区长宁路1123号
来福士钻石楼1-2楼
上海, 上海, 200051, CN
上海市宝胜上海长宁龙之梦BEACON L2 EXTENDED
上海市长宁区长宁路1018号 5F
上海, 上海, 200042, CN
上海市宝胜长宁龙之梦KL L1
上海市长宁区长宁路1018号1F
上海, 上海, 200042, CN
上海市开元地中海商业广场新松江路Beacon-ex
上海市开元地中海商业广场新松江路925弄-927弄（松江开元地中海三楼耐克
上海, 上海, 201620, CN
上海市滔博上海嘉定区南翔印象城NIKE SPORT-L
上海市嘉定区陈翔公路2299号南翔印象城L2-15-17
上海, 上海, 201802, CN
上海市滔博上海闵行区浦江万达BEACON EXT
上海市闵行区浦江镇永跃路360号3楼3071B耐克
上海, 上海, 201112, CN
上海市滔搏七宝万科城市广场750
上海市闵行区漕宝路3366号2楼L201NK
上海, 上海, 201101, CN
上海市滔搏七宝万科广场KL1
上海市闵行区漕宝路3366号1楼L1NK
上海, 上海, 201101, CN
上海市百丽上海上海吴中路万象城店BEACON-L2 EXTENDED
上海市闵行区吴中路1599号L101NK
上海, 上海, 201105, CN
上海市百丽上海中信泰富万达广场BEACON-L2 EXTENDED
" 上海市嘉定区马陆镇胜辛路426号中信泰富万达广场4楼耐克"
上海, 上海, 201801, CN
上海市百丽上海合生汇BEACON-L2 EXTENDED
上海市杨浦区合生汇B1，B1-10耐克店铺
上海, 上海, 200000, CN
上海市百丽上海沪闵路友谊商城Beacon350
上海市闵行区沪闵路7250号3楼NK
上海, 上海, 201108, CN
上海市百丽上海浦东长泰广场BEACON-L2 EXTENDED
上海市浦东新区金科路2889号长泰广场b1耐克
上海, 上海, 201203, CN
上海市百丽上海港汇广场KICKS LOUNGE-L1
上海市徐汇区虹桥路1号恒隆港汇广场4楼408号NKKL柜台
上海市, 上海, 200000, CN
上海市百丽上海闸北大宁国际广场 Beacon L2 Extended
上海市静安区共和新路1978号大宁国际商业广场9座1-2F
上海, 上海, 200000, CN
上海市百联曲阳购物中心
上海市虹口区曲阳百联1楼耐克店铺
上海, 上海, 200000, CN
上海市虹口区瑞虹路太阳宫NIKE SPORTS-M
上海市虹口区瑞虹路181号 B1
上海, 上海, 200080, CN
上海市锐力上海宝山万达BEACON
上海市宝山区宝山万达4楼耐克店铺
上海, 上海, 201900, CN
上海市锐力上海平凉路百联滨江购物中心SPORT S
上海市杨浦区平凉路1399号百联滨江购物中心2楼耐克专柜
上海, 上海, 200090, CN
上海市锐力上海浦东新区三井lalaport上海金桥KICKS LOUNGE-L2
上海市浦东新区新金桥路738号1楼NikeKicksLounge
上海, 上海, 201206, CN
上海市锐力上海浦东新区三井lalaport上海金桥NIKE SPORT-M
上海市浦东新区新金桥路738号4楼NIKE
上海, 上海, 201206, CN
上海市锐力上海澄浏中路百联购物中心DSP
上海市嘉定区澄浏中路3172号方舟百联2楼耐克
上海, 上海, 201822, CN
上海市锐力上海虹口区东大名路外滩来福士Beacon-350
上海市虹口区东大名路999号北外滩来福士03-013nike
上海, 上海, 200081, CN
上海市锐力上海闵行区颛桥龙湖NIKE SPORT-S
上海市闵行区剑川路1000号龙湖天街二楼
上海, 上海, 201109, CN
上海市锐力上海高科东路唐镇阳光天地SPORT S
上海市浦东新区唐镇高科东路777弄阳光天地1楼NIKE
上海, 上海, 201210, CN
上海市锐力上海龙皓路金山万达KL L3
上海市金山区龙皓路1088号金山万达一楼耐克
上海, 上海, 201508, CN
上海市锐力大宁路大宁久光BEACON750
上海市静安区大宁路411号大宁久光1楼
上海市, 上海, 200000, CN
上海市锐力宝安公路嘉定大融城NIKE SPORT-M
上海市嘉定区嘉定大融城1楼耐克店铺
上海, 上海, 201800, CN
上海市锐力广富林路松江印象城BEACON750
上海市松江区广富林路1788号松江印象城1楼
上海市, 上海, 201600, CN
上海市锐力浦东新区世纪大道世纪汇 KICKS LOUNGE-L1
上海市浦东新区世纪大道1192号世纪汇1楼
上海市, 上海, 200100, CN
上海市闵行区沪闵路三井啦啦宝都KICKS LOUNGE-L2
上海市闵行区梅陇镇沪闵路7399号莲花地铁站啦啦荟城2楼耐克
上海, 上海, 201102, CN
上海市静安大融城BEACON-L2 EXTENDED
上海市静安区沪太路1111号大融城1楼滔搏运动城耐克
上海, 上海, 200070, CN
上海市黄浦区淮海中路尚贤坊JordanL1
上海市淮海中路346号
上海, 上海, 200050, CN
上海普陀铜川路中海环宇城SP
上海市普陀区铜川路699弄1号环宇城1楼L1024号Nike
上海, 上海, 200000, CN
上海杨浦淞沪路百联又一城YOUNG ATHLETES-L2
上海杨浦区淞沪路8号又一城6F
上海, 上海, 200000, CN
上海松江广富林路万达广场KL
上海市松江区广富林路658号一楼铺位号1019
上海, 上海, 200000, CN
上海浦东世博大道世博源YOUNG ATHLETES-L2
上海浦东新区世博大道1368百联购物中心B1
上海, 上海, 200000, CN
上海浦东周浦苏宁Beacon 750
上海市浦东新区周浦万达苏宁百货一楼耐克
上海, 上海, 200085, CN
上海浦东新区世纪大道世纪汇 NIKE SPORT-M
上海浦东新区世纪大道1192号世纪汇3F
上海, 上海, 200122, CN
上海浦东育路东前滩太古里NIKE-SPORT-L
上海市浦东新区东育路500号S-B1-21a
上海, 上海, 200126, CN
上海港汇广场NIKE SPORT-M
上海徐汇区虹桥路1号港汇广场5F
上海, 上海, 200030, CN
上海百丽世纪大道百联Beacon L2 Extended
上海浦东新区世纪大道1217号3楼NK
上海, 上海, 200120, CN
上海真光路百联购物中心NIKE SPORT-M
上海市普陀区真光路中环百联B1楼
上海, 上海, 200062, CN
上海置汇旭辉KICKS LOUNGE-L2
上海市浦东新区张杨路2389弄2号置汇旭辉1楼
上海, 上海, 200122, CN
上海莘庄仲盛购物中心BEACON EXT
上海市闵行区都市路5001号仲盛世界商城二楼耐克
上海, 上海, 201101, CN
上海金汇天街NIKE SPORT-M
上海市奉贤区金汇镇南航港路388号金汇龙湖天街一楼NK
上海, 上海, 201404, CN
上海闵行区吴中路万象城YOUNG ATHLETES-L2+
上海闵行区吴中路1599号万象城
上海, 上海, 201103, CN
上海闵行吴中路万象城KL
上海闵行区吴中路1599号万象城B1
上海, 上海, 200000, CN
上海闵行永寨路浦江万达KL
上海市闵行区永寨路与鲁南路万达广场1楼1038
上海, 上海, 200000, CN
上海青浦万达茂广场BBEACON-L2 EXTENDED
上海市青浦区淀山湖大道万达茂B区三楼耐克
上海, 上海, 201700, CN
上海青浦崧泽大道万科天空之城KL
上海市崧泽大道2229弄66号L1-11
上海, 上海, 200000, CN
上海静安西藏北路大悦城店NK
上海市静安区西藏北路166号1楼NKKL（南楼）
上海, 上海, 200070, CN
上海黄浦徐家汇路日月光NK750
上海市徐家汇路618号日月光中心B1 NIKE店铺
上海, 上海, 200030, CN
耐克上海南京东路体验店
上海市南京东路512号
上海, 上海, 200001, CN
耐克上海大中里商场KICKS LOUNGE体验店
上海市南京西路789号N105商铺
上海市, 上海, 200041, CN
耐克上海恒基名人购物中心KICKS LOUNGE体验店
上海市黄浦区南京东路300号恒基名人购物中心1楼Nike
上海市, 上海, 200001, CN
耐克上海晶品体验店
上海市静安区愚园路68号L1-17&L2-18商铺耐克
上海市, 上海, 200040, CN
耐克上海月星环球港体验店
上海市中山北路3300号环球港2楼L2010耐克
上海市, 上海, 200000, CN
耐克上海浦东正大广场体验店
上海市陆家嘴西路168号正大广场4楼耐克专柜 4F01
上海, 上海, 200120, CN
锐力上海剑川路闵行龙湖天街KL-L2
上海市闵行区剑川路1000号龙湖天街1楼耐克
上海, 上海, 201111, CN
锐力上海南站万科广场NIKE SPORT-M
上海市上海市徐汇区沪闵路9191号一楼耐克
上海, 上海, 200235, CN
锐力上海宝山一二八纪念路宝山万达RISE
上海市宝山区一二八纪念路988号上海宝山万达广场 1-2楼
上海, 上海, 200435, CN
锐力上海市黄浦区南京东路大丸百货BEACON EXT
上海黄浦区南京东路228号大丸百货5F
上海, 上海, 200001, CN